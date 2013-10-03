国际油市：布兰特原油跌破109美元，受美国政府关门时间延长忧虑影响

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
0444GMT，布兰特原油 下滑0.24美元，报每桶108.95美元，上日结算价上扬1.25美元。美国原油 跌0.36美元，报每桶103.74美元，上日上升2.06美元。
“油价上涨的潜能相当有限，美国政府停摆是不利因素，可能损及需求。”Astmax Investments驻东京大宗商品销售经理Tetsu Emori称。“整体需求展望疲软。”
油价隔夜大涨，因之前有消息称，TransCanada Corp 的Keystone XL Gulf Coast输油管道将在年底前投运。运能增加使更多的原油流出库欣，流向墨西哥湾地区的炼厂。
Emori预计未来几周原油期货将维持疲弱，布兰特原油料在100-105美元交投。然也不太可能低于这个区间太多，因为多数出口商，尤其是中东方面，都希望价格在这个水准，才能支撑他们的预算。
Emori称，这种价位也将支撑美国的页岩油产量，有助美国减少对进口原油的依赖。
目前投资人暂时聚焦美国政府的停摆，及对美元的影响。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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