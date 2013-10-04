新债招标: 台湾鸿海三年无担债以1.45%定价，符合预期--标售文件

路透台北10月4日 - 全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 周五在标售文件中表示，三年期无担保公司债以1.45%定价，符合市场预期的1.45%附近，69.5亿台币的预计发行量也全数标出。

鸿海此批公司债于周二截止投标，据证券商先前所接到的竞价通知，预计发行金额69.5亿台币，减少额度不超过发行总额上限的50%。

鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。(完)