新债招标: 台湾鸿海三年无担债以1.45%定价，符合预期--标售文件

标题新闻：西班牙今年预算赤字与国内生产总值之比将达到欧盟设定的3.1%目标--经济部长
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路透台北10月4日 - 全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 周五在标售文件中表示，三年期无担保公司债以1.45%定价，符合市场预期的1.45%附近，69.5亿台币的预计发行量也全数标出。
鸿海此批公司债于周二截止投标，据证券商先前所接到的竞价通知，预计发行金额69.5亿台币，减少额度不超过发行总额上限的50%。
鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。(完)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。