台湾股市：放量大涨142.5点至逾四个月收盘高位，台积电领涨

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
路透台北10月3日 - 台湾股市周四上涨1.73%至逾四个月收盘高位，涨幅超过区域多数市场，台积电 领涨，因之前此间媒体报导，苹果 新一代处理器A7X将给其贡献7%的营收。
加权股价指数 收报8,359.02点，为5月22日以来最高收位。成交活络，初步数据显示，大盘成交值 为1,140.47亿台币，上交易日为801.38亿。各类股几乎悉数上涨。
全球晶圆代工龙头厂商台积电收高近2%，提振半导体类指数 扬升近2%。
电子类指数 和金融保险类指数 分别上涨1.5%和2.5%。这两类股是台股中权重最大的类股。(完)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。