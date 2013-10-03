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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 13:56 BJT

台湾股市：放量大涨142.5点至逾四个月收盘高位，台积电领涨

路透台北10月3日 - 台湾股市周四上涨1.73%至逾四个月收盘高位，涨幅超过区域多数市场，台积电 领涨，因之前此间媒体报导，苹果 新一代处理器A7X将给其贡献7%的营收。

加权股价指数 收报8,359.02点，为5月22日以来最高收位。成交活络，初步数据显示，大盘成交值 为1,140.47亿台币，上交易日为801.38亿。各类股几乎悉数上涨。

全球晶圆代工龙头厂商台积电收高近2%，提振半导体类指数 扬升近2%。

电子类指数 和金融保险类指数 分别上涨1.5%和2.5%。这两类股是台股中权重最大的类股。(完)
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