台湾金融：今年银行业获利料与去年相仿--金管会主委

路透台北10月3日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四在立法院称，今年银行业获利大致将与去年类似，今年上半年银行业获利为1,500亿台币，下半年银行业获利则受到部分逾放所拖累。

他认为，目前银行业获利跟其他国家银行业相比没有特别好的情况，近年银行业获利较佳，是因为银行前几年打到很多呆帐、提列很多准备，近几年回收债权，并不是真正盈余的来源。

“今年银行业获利恐怕会跟去年相类似!”他说。去年整体银行业获利达2,402亿台币的新高。

近年台湾政府财政困窘，有立委提议课征金融特许受益费，曾铭宗对此表示，依照金融监督管理组织管理规程，一年向银行业、金融业征收相关规费约8至9亿台币，没有其他国家有征取金融特许收益费的情形。

他也提及，现在台资银行在大陆有10家分行，并有一家刚开业，都尚未出现大量盈余的情况。

展望台股，曾铭宗坦言，台湾非经济因素的政治纷争只是短期影响台股，后续终将回归基本面，各家机构预测下半年台湾经济成长率平均为2.6% 明年预估值则为3.69% 显示下半年景气比上半年好，明年景气会比今年好。

另外，外资投资台股金额到目前为止大概为1,680亿美元占总体市值约33%，数字非常稳定。

主计总处8月时下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至2.31%，明年预估值为则为3.37%。

另有立委关切金融业产值占GDP比重比其他国家低，曾铭宗说，现在金融业产值占GDP比重约达6.51%，银行业有50%以上为利差商品，然现在利差比较低，假如利差扩大，可以适度增加金融业产值在GDP占比。

至于市场关切借壳问题企业挂牌上市的问题，曾铭宗表示，未来若台湾个股成交量太低，并已列入警示股，且财务经营不善将会要求提早下市。