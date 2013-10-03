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债券 | 2013年 10月 3日 星期四 14:12 BJT

路透基点：SunDa Development取得60亿台币贷款

路透香港10月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，SunDa Development Co Ltd周一和六家银行进行60亿台币首次融资案签约。该资金将用于新北市林口区一项住宅建案。

六家银行包括牵头行、簿记行和代理行兆丰国际商业银行。台湾联邦银行共同担任牵头行兼簿记行。台湾合作金库为副牵头行。

另外三家银行为台新银行、台湾农业金库和新光商业银行。

这项子弹式贷款由SunDa Development董事长和一名主管担任保人，并以土地和建物作为担保品。贷款分为29亿台币五年期定期贷款的A部分，用于购买地产，以及31亿台币五年期定期贷款的B部分，用于建设。

两部分贷款利率均为较一年期邮政储金利率加码127个基点。

B部分若动用额度不到50%，有一笔10个基点的承诺费。

承贷12亿台币以上担任牵头行，有20个基点的先付费用。承贷6-11亿台币的参贷行有10个基点的费用。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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