表格：LME金属库存最新变化--10月3日

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
路透伦敦10月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 529,950 -1,925 锡 13,170 -25 铅 238,300 -550 锌 1,014,675 -4,800 铝 5,366,125 -6,250 镍 226,998 -294 铝合金 61,720 -320 NASAAC 109,820 -60 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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