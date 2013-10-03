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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月3日

路透伦敦10月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          529,950          -1,925
    锡           13,170             -25
    铅          238,300            -550
    锌        1,014,675          -4,800
    铝        5,366,125          -6,250
    镍          226,998            -294
    铝合金       61,720            -320
    NASAAC      109,820             -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据            库存分布                  品种     库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>        铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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