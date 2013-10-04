台湾汇市：台币兑美元盘初创逾八个月盘中高位

标题新闻：美国农户今春大豆计划播种面积创纪录最高，但小麦播种面积将降至纪录最低--USDA
注：USDA为美国农业部的英文缩写。 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北10月4日 - 台币兑美元 周五盘初升破29.341，创逾八个月盘中高位。交易员表示，由于美国政府关门危机持续，国际美元持续疲弱，早盘持续消化外资美元卖压，令台币早盘强升逼近29.300的价位。
台币早盘高位来到29.300，创逾八个月盘中高位，前高为1月28日的29.285。
外银交易员指出，目前国际美元流动性很差，使台币波动幅度扩大，目前韩国央行已进场干预阻升，台湾央行则仅见零星美元买盘。
早盘汇市交易商怀疑韩国当局买入美元干预汇市，以抑制韩元升势。 (完) (记者 詹静宜/林妙容; 审校 杨淑祯)
注：USDA为美国农业部的英文缩写。 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文,请点选
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