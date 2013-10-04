台湾汇市：台币兑美元盘初创逾八个月盘中高位

台币早盘高位来到29.300，创逾八个月盘中高位，前高为1月28日的29.285。

外银交易员指出，目前国际美元流动性很差，使台币波动幅度扩大，目前韩国央行已进场干预阻升，台湾央行则仅见零星美元买盘。