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债券 | 2013年 10月 3日 星期四 14:45 BJT

意大利评等：尽管政府信任投票案过关，但政情不稳仍是隐忧--穆迪

路透米兰10月3日 - 评级机构穆迪称：

* 意大利政治不稳定对评等具有负面影响，尽管政府通过了信任投票

* 预计意大利2013年无法实现财政赤字与GDP之比为3%的欧盟限制

* 拖延改革将危及意大利经济复苏。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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