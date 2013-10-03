香港股市：第三季腾讯窝轮录得最大资金流入，末季聚焦内银和航运--法兴

路透香港10月3日 - 法兴证券周四称，今年第三季窝轮市场以腾讯控股 录得最大资金流入，预料第四季随着中国逐步开放金融业以及全球经济回升，市场将聚焦于中国国内银行和航运板块。

虽然港股第三季日均成交金额按年下降，惟恒生指数 却累计涨9.9%，个股之中以腾讯最为瞩目，其股价由7月初300港元水平屡创新高并一举冲破400港元，整季累计升33.7%，亦是目前香港最大价股票。

法兴环球股票产品部董事李锦在记者会上称，由于腾讯每手入场费数以万元计，因此吸引更多散户转战于入场费仅数千元的腾讯窝轮。根据该行统计，第三季流入腾讯认购证的金额为2,500万港元，流入认沽证的金额则达1.5亿港元﹐即多空者多于多头者。

“腾讯于每股300-350港元时资金较多流入认沽证，但升至400港元水平时投资者憧憬股价继续上升，因而吸引更多资金流入认购证。”他说。

第三季腾讯牛熊证占整体牛熊证成交比例0.39%，较第二季的占比亦高出一倍。

法兴指出，第三季港股大市日均成交金额540.6亿港元，按季跌13%；同期窝轮以及牛熊证的成交金额分别60.9亿港元及51.7亿港元，按季下跌15%及5%。

法兴环球股票产品部副总裁蔡秀虹称，展望第四季，市场焦点板块为内银和航运，因内银股估值吸引且中国以上海自贸区为试点逐步开放金融业，而航运股盈利表现可望受全球经济逐步走出低谷带动运费回稳的因素支持。

法兴预期，今年全年窝轮及牛熊证市场合占大市成交金额比例达22%，保持平稳。（完）