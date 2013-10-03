日本股市：日经指数连跌两日，美国政府关闭的影响继续发酵

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透东京10月3日 - 日本股市日经指数周四连续第二日下跌，因投资者对于美国政府关闭部分运作和提高举债上限的前景感到忧心。
日经指数 下滑0.1%，收报14,157.25点，止步于14,242.79和14,193.99两个重要水准的下方，前者是25日均线切入位，后者是5月高点至6月低点的50%回档位。东证股价指数 跌0.1%，报1,173.99点。
但软银 逆势上扬4%，来到13年半高位。（完）
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。