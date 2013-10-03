日本股市：日经指数连跌两日，美国政府关闭的影响继续发酵

路透东京10月3日 - 日本股市日经指数周四连续第二日下跌，因投资者对于美国政府关闭部分运作和提高举债上限的前景感到忧心。

日经指数 下滑0.1%，收报14,157.25点，止步于14,242.79和14,193.99两个重要水准的下方，前者是25日均线切入位，后者是5月高点至6月低点的50%回档位。东证股价指数 跌0.1%，报1,173.99点。