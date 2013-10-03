金属期市：铜价持稳在约7,300美元，因库存下降缓解市场疑虑

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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0621GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨7,270.75美元，周三收在7,279美元。该合约上日一度触及一周低点7,142美元，之后回升，结算价升1.1%。
中国市场仍因假期休市，使亚洲盘流动性大幅下降。中国将于下周二恢复交易。
其他基本金属价格变动不大，期铝 报每吨1,840美元，期锌 报1,887美元。
Lau表示，美国政府部分停摆，且白宫和美国会议员预算僵局眼下看不出有立即解决的可能，也打压投资人信心。
美国总统奥巴马周三与共和党和民主党国会领导人会谈，试图打破导致联邦政府部分关门的政治僵局；不过找到解决办法的可能性不大，因为双方仍坚持己见。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月ADP民间就业岗位增加16.6万个，低于路透调查分析师预估的增加18.0万个。
数据反映就业市场根基仍然不稳。但这或许是本周唯一可参考的9月美国就业数据，因美国政府运作若不及时恢复，劳工统计局周五可能无法公布非农就业报告。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/张若琪 审校 戴素萍/艾茂林)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。