金属期市：铜价持稳在约7,300美元，因库存下降缓解市场疑虑

0621GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨7,270.75美元，周三收在7,279美元。该合约上日一度触及一周低点7,142美元，之后回升，结算价升1.1%。

中国市场仍因假期休市，使亚洲盘流动性大幅下降。中国将于下周二恢复交易。

其他基本金属价格变动不大，期铝 报每吨1,840美元，期锌 报1,887美元。

Lau表示，美国政府部分停摆，且白宫和美国会议员预算僵局眼下看不出有立即解决的可能，也打压投资人信心。

美国总统奥巴马周三与共和党和民主党国会领导人会谈，试图打破导致联邦政府部分关门的政治僵局；不过找到解决办法的可能性不大，因为双方仍坚持己见。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月ADP民间就业岗位增加16.6万个，低于路透调查分析师预估的增加18.0万个。

数据反映就业市场根基仍然不稳。但这或许是本周唯一可参考的9月美国就业数据，因美国政府运作若不及时恢复，劳工统计局周五可能无法公布非农就业报告。(完)

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