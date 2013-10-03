台湾个股：富邦金将结合台湾大资源发展行动金融及数位汇流

路透台北10月3日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 董事长蔡明忠周四表示，启动新一波人事布局将整合旗下富邦金融及台湾大哥大 的资源，发展行动金融及数位汇流业务。

富邦金控董事长蔡明忠在一场公开活动接受媒体受访做出以上指出。

富邦金新任总经理许婉美今日首度公开亮相，她在受访时指出，金融业走向行动金融及支付的部分，包括第三方支付在内，金融业是非常重要的平台，电信业的相关经验为富邦行动创新将有最直接的帮助。

“过去富邦跟台哥大在行动支付合作比较少，以后希望富邦跟台哥大在行动商务及数位汇流能够更紧密!”蔡明忠说。

此外值得留意的是，富邦金控旗下富邦人寿为台湾前三大寿险公司，对利率政策最为敏感，蔡明忠针对近期利率环境分析称，美国应该到2015年都不会看到利率往上走，而台湾短期利率调升的条件更差，依照台湾目前景气的状况及充沛的资金流动性，虽然利率不可能长期维持低档，但很难说得准哪一刻利率会往上调。

至于富邦金收购大陆华一银行80%股权案，蔡明忠表示，金控总经理换人并不会影响大陆布局，毕竟大陆布局规划已久，目前大陆政府还未批准华一控股案，“应该很快了”!

富邦金控周二宣布，金控组织架构由事业群制度回归子公司制。配合组织调整，经营团队也同步调整：台湾大哥大行政总经理许婉美接任金控总经理，延揽前证交所总经理许仁寿接任富邦证券董事长；富邦产险董事长石灿明届龄退休，由原任金控总经理龚天行接任富邦产险董事长。