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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 15:03 BJT

全球金市：现货金守住涨幅，美国当前形势料令美联储继续奉行宽松政策

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1314.76 0.12 +0.01 -21.49

现货银 21.74 0.03 +0.14 -28.20

现货铂金 1384.10 -4.40 -0.32 -9.83

现货钯金 716.47 0.50 +0.07 3.54

COMEX期金 1315.30 -5.40 -0.41 -21.51 11742

COMEX期银 21.78 -0.12 -0.56 -28.15 2007

汇率

欧元/美元 1.3599

美元/日圆 97.67

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 艾茂林/李婷仪)
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