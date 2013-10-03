全球金市：现货金守住涨幅，美国当前形势料令美联储继续奉行宽松政策

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1314.76 0.12 +0.01 -21.49
现货银 21.74 0.03 +0.14 -28.20
现货铂金 1384.10 -4.40 -0.32 -9.83
现货钯金 716.47 0.50 +0.07 3.54
COMEX期金 1315.30 -5.40 -0.41 -21.51 11742
COMEX期银 21.78 -0.12 -0.56 -28.15 2007
汇率
欧元/美元 1.3599
美元/日圆 97.67
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 艾茂林/李婷仪)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。