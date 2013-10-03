表格：外资及陆资在台股买超170.10亿台币，连两日买超

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透台北10月3日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超170.10亿台币，连两日买超；上日修正后为买超5.18亿台币。
三大法人今日合计买超193.44亿台币，上交易日修正后为买超4.63亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
10/3 +170.10 +20.68 +2.66 +193.44
10/2 +5.18r +0.28r -0.83r +4.63r
10/1 -19.11r +2.85r -0.41r -16.68r
本月累计 +156.17 +23.80 +1.42 +181.39
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。