台湾债市：公债殖利率涨跌互见，股市大涨令多头承压

* 台股价量齐扬创逾四个月高点，债市承压 * 盘面同时有五年、20年券发行前交易，标债不确定因素笼罩 * 忧心美国债务上限问题若解决，债市将走空 路透台北10月3日 - 台湾公债殖利率周四涨跌互见。台股价量齐扬，大盘加权股价指数 创逾四个 月收盘高点，再加上盘面同时有五年、20年券发行前交易，使得台债仅10年券102/10殖利率跟随昨晚美债微幅 向下，五年新券102/11发行前交易殖利率则收高。 今日20年增额券102/8R开始发行前交易，殖利率以2.05%开出后即一路向上，终场弹至2.13%几乎以日高作 收。交易员指出，20年券表现偏弱，与先前实质买盘一路将殖利率追低的气氛不同，预料寿险应该还是对长券 有兴趣，但会以逢高承接为主。 “台股太强了，让(殖利率)跌幅收敛。”一票券商交易员说。 他认为，今日股市价量齐扬，好像另一波多头行情的开始。大盘加权指数底部也从7,800点向上垫到8,200 点，这对于债市持券者将造成压力。 另一证券商交易员则指出，债市最大的风险在标债，第二季以来只有10年券102/10标售结果好一点。盘面 上因为同时有五、20年标债不确定因素存在，因此仅剩10年券走势较为稳定。 台湾股市周四上涨1.73%至逾四个月收盘高位，涨幅超过区域多数市场。加权股价指数 收报8,359. 02点，为5月22日以来最高收位。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/11 +1.25 1.1725 1.1500-1.1760 42.5 10 102/10 -0.45 1.6555 1.6480-1.6700 43.5 20 102/8R -- 2.1300 2.0500-2.1350 7.0 美国政府继续关门，有投资人认为将让美联储在更长时间内奉行宽松货币政策。 不过有交易员认为，从美股反应观察，显示投资人对问题终将获得解决仍心存期待。要提防一旦美国债务 上限获得调升后，避险资金撤出债市导致市况反转的风险。 另一银行交易员则指出，美国除了债务上限问题外，后续还有美联储主席由鸽派人选继任等偏多债市的议 题。因此纵然台债因标售不确定因素影响而气氛保守，但殖利率可望在区间内盘整。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6555 5 102/2 1.0900 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)