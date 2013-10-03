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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 15:41 BJT

台湾债市：公债殖利率涨跌互见，股市大涨令多头承压

* 台股价量齐扬创逾四个月高点，债市承压
    * 盘面同时有五年、20年券发行前交易，标债不确定因素笼罩
    * 忧心美国债务上限问题若解决，债市将走空

    路透台北10月3日 - 台湾公债殖利率周四涨跌互见。台股价量齐扬，大盘加权股价指数 创逾四个
月收盘高点，再加上盘面同时有五年、20年券发行前交易，使得台债仅10年券102/10殖利率跟随昨晚美债微幅
向下，五年新券102/11发行前交易殖利率则收高。
    
    今日20年增额券102/8R开始发行前交易，殖利率以2.05%开出后即一路向上，终场弹至2.13%几乎以日高作
收。交易员指出，20年券表现偏弱，与先前实质买盘一路将殖利率追低的气氛不同，预料寿险应该还是对长券
有兴趣，但会以逢高承接为主。
    
    “台股太强了，让(殖利率)跌幅收敛。”一票券商交易员说。
    
    他认为，今日股市价量齐扬，好像另一波多头行情的开始。大盘加权指数底部也从7,800点向上垫到8,200
点，这对于债市持券者将造成压力。
    
    另一证券商交易员则指出，债市最大的风险在标债，第二季以来只有10年券102/10标售结果好一点。盘面
上因为同时有五、20年标债不确定因素存在，因此仅剩10年券走势较为稳定。
    
    台湾股市周四上涨1.73%至逾四个月收盘高位，涨幅超过区域多数市场。加权股价指数 收报8,359.
02点，为5月22日以来最高收位。   
             
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5    102/11                     +1.25     1.1725   1.1500-1.1760     42.5
     10    102/10                     -0.45     1.6555   1.6480-1.6700     43.5
     20    102/8R                        --     2.1300   2.0500-2.1350      7.0
    
    美国政府继续关门，有投资人认为将让美联储在更长时间内奉行宽松货币政策。 
    
    不过有交易员认为，从美股反应观察，显示投资人对问题终将获得解决仍心存期待。要提防一旦美国债务
上限获得调升后，避险资金撤出债市导致市况反转的风险。
    
    另一银行交易员则指出，美国除了债务上限问题外，后续还有美联储主席由鸽派人选继任等偏多债市的议
题。因此纵然台债因标售不确定因素影响而气氛保守，但殖利率可望在区间内盘整。
        
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6555
          5       102/2                       1.0900
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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