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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 16:20 BJT

《全球汇市》欧元兑美元升至近八个月高点，美元继续承压

纽约     当日     今年来    2012年
                          最新报   上收市价   涨跌%    涨跌%     收市价
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 欧元/美元                 1.3601    1.3576    +0.18     +3.08     1.3194
 美元/日圆                  97.78     97.33    +0.46    +12.73      86.74
 欧元/日圆                 133.03    132.15    +0.67    +16.23     114.45
 美元/瑞郎                 0.9012    0.9026    -0.16     -1.56     0.9155
 英镑/美元                 1.6205    1.6221    -0.10     -0.28     1.6251
 美元/加元                 1.0327    1.0335    -0.08     +4.09     0.9921
 澳元/美元                 0.9379    0.9383    -0.04     -9.76     1.0393
 新西兰元/美               0.8316    0.8327    -0.13     +0.40     0.8283
 元                                                             
 欧元/瑞郎                 1.2265    1.2258    +0.06     +1.57     1.2075
 欧元/英镑                 0.8394    0.8367    +0.32     +3.45     0.8114
 欧元/瑞典克               8.6549    8.6592    -0.05     +0.90     8.5777
 朗                                                             
 美元/挪威克               6.0027    6.0091    -0.11     +7.90     5.5630
 朗                                                             
                                                                         
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨
 跌幅亦以此为基准计算。
 
(完)
    
    
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 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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