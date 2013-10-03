《全球汇市》欧元兑美元升至近八个月高点，美元继续承压

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 价 欧元/美元 1.3601 1.3576 +0.18 +3.08 1.3194 美元/日圆 97.78 97.33 +0.46 +12.73 86.74 欧元/日圆 133.03 132.15 +0.67 +16.23 114.45 美元/瑞郎 0.9012 0.9026 -0.16 -1.56 0.9155 英镑/美元 1.6205 1.6221 -0.10 -0.28 1.6251 美元/加元 1.0327 1.0335 -0.08 +4.09 0.9921 澳元/美元 0.9379 0.9383 -0.04 -9.76 1.0393 新西兰元/美 0.8316 0.8327 -0.13 +0.40 0.8283 元 欧元/瑞郎 1.2265 1.2258 +0.06 +1.57 1.2075 欧元/英镑 0.8394 0.8367 +0.32 +3.45 0.8114 欧元/瑞典克 8.6549 8.6592 -0.05 +0.90 8.5777 朗 美元/挪威克 6.0027 6.0091 -0.11 +7.90 5.5630 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨 跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。