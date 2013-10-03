亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹略升，乐观中国经济数据提供助益

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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“早上胶价受强劲的中国数据支撑，日圆略软在午后也带动一些买盘。”Nihon Unicom Inc总经理Hiroyuki Kikukawa表示。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布，9月官方非制造业商务活动指数升至55.4，比上月上升1.5个百分点。
美元兑日圆在亚洲盘午后反弹。0730GMT美元/日圆报97.80日圆，早盘约报97.30。
“不过整体交易迟滞，因为没有中国市场人士参与，且投资人对于美国政府将停摆多久没有头绪。”Kikukawa称。
新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤229.10美分，跌1.00美分。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王洋)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。