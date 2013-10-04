台湾经济指标预测--10月4日至11月20日

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *9月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/4 1610 外汇存底 9月底 -- 4,093.88亿美元 *10月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/7 0830 消费者物价 9月 +0.33%* -0.79%(年变动率) 指数(CPI) 10/7 1600 出口 9月 +0.45%* +3.6% *10月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/21 1600 外销订单 9月 -- +0.5% 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.19% 10/23 1600 工业生产 9月 -- -0.70% 10/25 1610 M2年增率 9月 -- +5.41% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第三季 -- 2.49%(统计值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。