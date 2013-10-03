《独家新闻》印度经济放缓可能迫使财长大砍政府支出

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透新德里10月3日 - 两位印度财政部官员表示，为了防止预算失控，印度财长齐丹巴南可能被迫从政府支出削减至少2,000亿印度卢比(32亿美元)。若财政预算失控，印度债信评等有遭调降至“垃圾”级之虞。
这些熟悉情况的官员称，印度财政部长齐丹巴南10月末取得最新税收数字后，将决定是否削减支出。
官员表示，由于地方及全国选举临近，如果齐丹巴南决定削减支出，应会集中在裁量性支出，但会维持粮食补贴等项目。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。