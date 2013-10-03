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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 17:10 BJT

《独家新闻》印度经济放缓可能迫使财长大砍政府支出

路透新德里10月3日 - 两位印度财政部官员表示，为了防止预算失控，印度财长齐丹巴南可能被迫从政府支出削减至少2,000亿印度卢比(32亿美元)。若财政预算失控，印度债信评等有遭调降至“垃圾”级之虞。

这些熟悉情况的官员称，印度财政部长齐丹巴南10月末取得最新税收数字后，将决定是否削减支出。

官员表示，由于地方及全国选举临近，如果齐丹巴南决定削减支出，应会集中在裁量性支出，但会维持粮食补贴等项目。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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