台湾已公布经济指标--2013/10/4

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 8月 -0.70% +2.08% r 10/23 -- 季调失业率 8月 4.19% 4.18% 10/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.79% +0.06% r 10/7 +0.33%* 外汇存底(亿美元) 8月底 4,093.88 4,091.18 10/4 -- 商品出口(y/y) 8月 +3.6% +1.6% 10/7 +0.45%* 商品进口(y/y) 8月 -1.2 +6.8% 10/7 0.00%* M2货币总计数(y/y) 8月 +5.41% +5.42% 10/25 -- 外销订单(y/y) 8月 +0.5% +0.5% 10/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第二季统计 +2.49% +1.62% r -- -- 值 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。