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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 16:52 BJT

台湾债市：102/10期借券成交36.83亿台币，加权平均利率0.6038%

路透台北10月3日 - 台湾柜台买卖中心公布，周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
     102/10       36.83      0.6500      0.5500        0.6038       168.5       172.5
      102/2       27.89      0.4500      0.3600        0.4012       373.0       373.0
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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