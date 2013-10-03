台湾债市：102/10期借券成交36.83亿台币，加权平均利率0.6038%

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透台北10月3日 - 台湾柜台买卖中心公布，周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 102/10 36.83 0.6500 0.5500 0.6038 168.5 172.5 102/2 27.89 0.4500 0.3600 0.4012 373.0 373.0 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。