版本:
中国
债券 | 2013年 10月 3日 星期四 16:55 BJT

欧元债市：公债普遍走低，西班牙标售公债前指标收益率上扬

路透伦敦10月3日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周四上扬，投资人为一项公债发行进行布局，上日欧洲央行并未暗示将有新的宽松措施后，欧元区公债普遍走低。

10年期西班牙公债收益率 上涨4.4个基点，至4.30%。意大利10年期公债收益率 持平，报4.38%。

欧元债市普遍走低，因周三欧洲央行总裁德拉吉谈话的温和程度，不及部份市场人士原先预期。

10年期德国公债收益率 上涨2.5个基点，至1.83%，德债期货 日内下跌27个跳动点，至140.05。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐