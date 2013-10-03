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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 16:58 BJT

新兴汇市：新兴亚币普遍上扬，菲律宾披索受评等调升激励

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        97.76      97.36      -0.41     -11.22      86.79
 坡元                       1.2493     1.2484      -0.07      -2.19     1.2219
 台币                       29.532     29.610      +0.26      -1.34     29.136
 韩元*                     1074.02    1074.00      -0.00      -0.32    1070.60
 泰铢                        31.21      31.32      +0.35      -1.92      30.61
 菲律宾披索                  43.07      43.40      +0.77      -4.69      41.05
 印尼卢比                 11540.00   11555.00      +0.13     -16.55    9630.00
 印度卢比                    61.83      62.46      +1.02     -11.06      54.99
 马币                       3.1940     3.2270      +1.03      -4.26     3.0580
 人民币*                    6.1200     6.1220      +0.03      +1.80     6.2303
   * 中国、韩国金融市场均休市。
(完)
        
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 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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