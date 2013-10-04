重温稿-台湾货币市场：短率提存期底持稳，外资汇入或抑制一年存单利率升幅

* 期存期最后一天市况平稳

* 银行间资金水位稍有不均

* 外资汇入或影响一年存单利率的升幅

记者 林妙容

路透台北10月3日 - 台湾银行间短率周四大致持平于上日。今日为本提存期最后一日，银行端以微幅调整积数为主，少有大额的拆借调度。但市场也传出资金水位分配稍有不均，但央行回收隔夜游资态度积极，市场认为今天将平稳度过。

银行资金调度人士表示，尽管10月份开始，央行将市场游资回收令当日超额出现较大负数，但市场此前累计的闲置资金不少，加上近来台股走扬、台币走升，过去一个月外资汇入停泊的金额不少，央行阻升台币亦释出不少台币，令市场重新评估明日标售的一年期存单利率走势。

〞看起来不会走高太多，外资因为汇入多可能需要去化一些资金。〞一位本地银行资金调度人士说。

另一外资银行资金调度人士也指出，央行总裁彭淮上日于立法院表示9月外资呈现净汇入，外资这一波在台股连续买超20日，金额多达1千多亿台币，如果尚未汇出，将对货币市场去化资金造成压力。

台湾央行将在周五(4日)标售364天期存单，上月同天期存单加权平均利率在0.647%，高标在0.66%，市场人士预估此次加权平均利率走高幅度或受到限制，高标则有机会走高1-2个基点。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.385%。今日区间在0.295-0.395%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上交易日在0.380-0.420%。

**短票利率稍往区间低位交投**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，部分季底前受到资金拆出限制的银行，今日仍在消化季底前累积在帐上的资金，虽然家数不多，但金额庞大，令短票市场买气不弱。利率则在预期中长期利率走扬以及去化资金的拉距下，大致止稳于0.65%。

交易员指出，市场资金仍足以弥补票券商缺口，部分以短天期拆款因应，调度没有难度。由于短率市场最终仍反应极短期的市场供需，料短期内利率不会变动太大，明天新提存期开始仍将以0.65%为中心交投。

〞利率走势大家还是看明天一年存单的标售，但这次有点模糊，主要还是看外银。〞一名票券商交易员表示。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，上日在0.65-0.66%。

台湾央行今日共发行3,291.85亿台币存单，相较存单到期3,294.1亿台币，存单发行余额减2.25亿。

明日央行存单到期3,515亿台币。下周央行存单到期总额为1兆5,993.35亿台币，落点分别为周一5,024.7亿、周二1,598亿、周三3,657.6亿、及周五5,713.05亿。

下周四因本地假期金融市场休市一日。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为293亿台币，累计超额准备为5,145亿，加计前期1%的超额准备为5,934亿台币。

**债券RP利率向低档靠拢**

债券市场附买回(RP)成交利率向区间低档靠拢。月初资金回流明显，投信找券需求升温，证券商也趁势在到期续作时将公司债RP利率微幅下调1个基点，区间高点0.71%几乎绝迹，并向0.70%以下缓步调整。

一证券商资金调度人士表示，许多投信要券，有的前一天下午就来电框券。虽然市场资金尚未宽松到让RP利率全面下调，但仍有将偏高利率往合理方向调整的空间。

另一证券商资金调度人员则称，昨日已将公司债RP利率下调1个基点至0.69%，客户也没有太坚持。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%，0.61%比例下滑；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%。