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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 18:12 BJT

台湾汇市：台币/美元续创四个半月高位，台股强涨吸引外资汇入

* 美国政府持续关门令美元受压
    * 韩国休市欠缺比价基准
    * 台股强涨有助于外资汇入买超台股
    * 明日主要区间暂看在29.300-29.450

    路透台北10月3日 - 台币兑美元 周四收升7.8分，连三日收升续创逾四个半月高位。交易员认为
，美国政府关门危机持续，令国际美元蒙压，外资热钱涌入簇拥台湾股汇市双涨，而韩国今日休市一天，台币
欠缺比价基准，实质交投应声大涨逾2.5角，尾盘则在央行例行性调节下收回部分升幅。
    
    汇银人士指出，台股今日强涨1.7%，吸引热钱汇入买超台股逾170亿台币，有助于台币续扬挑战前波高位
，加以央行阻升力道并不强，市场揣测10月起油电双涨，央行或许有意放手让台币升值以缓和通膨压力，后续
仍需关注央行干预态度、外资汇入动能及韩元走势。交易员预料明日台币实质交投区间暂看在29.300-29.450
。
    
    今日台币盘中高位为29.353，续创逾四个半月盘中新高，前高为5月9日的29.341；收盘价亦续创逾四个半
月高位，前高为5月9日的29.510。今日台币实质交易区间在29.353-29.450，上日的主要成交区间约在29.485-
29.500。
    
    “今天大家都在问台币高点在哪!”一当地大型银行交易员说。
    
    交易员普遍认为，台币前波盘中高点29.341将是一大观察指标，由于今日央行立场并未明确表态，“有点
挡不住就放手的味道”，场上交投在29.350附近看到进口商美元买盘进场，推测央行将先守住29.350的价位。
    
    一外商交易员称，近来国际美元走势低迷，而台股在电子股龙头台积电 带领下表现凌厉，吸引
外资买盘汇入买股，不过台币这波急升直探前高，推估台币不可能一路飙涨，短线高位先看29.350附近，再回
至29.400附近盘整。
    
    另有交易员指出，这波台币涨势系由外资发动，如果外资持续涌入带动台币续扬，将迫使出口商停损美元
卖压出笼，届时将更加确立台币实质交投升值态势，短线台币实质汇价很难再贬回29.450上方。   
    
    台湾金管会主委曾铭宗周四赴立院备询称，台湾经济基本面下半年会比上半年好，明年会比今年好，台股
会逐步恢复应有表现，外资投资台股金额到目前为止大概为1,680亿美元占总体市值约33%，数字非常稳定。
      
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度均较上日些微扩大；一个月期
远期外汇 报价尾盘在29.330/340，上日尾盘报价在29.425/445。  
    
    台股 周四收涨1.73%，报8,359.02点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超170.
10亿台币，连两日买超；上日修正后为买超5.18亿台币。 
          
    亚洲货币兑美元周四普遍上扬，因美国政府部分关闭运作的歹戏拖棚影响美元；穆迪将菲律宾评等上调至
投资级，激励菲律宾披索。中国市场因国庆假期自10月1-7日休市。韩国今日亦休市一天。 

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
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