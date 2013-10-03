台湾汇市：台币/美元续创四个半月高位，台股强涨吸引外资汇入

* 美国政府持续关门令美元受压 * 韩国休市欠缺比价基准 * 台股强涨有助于外资汇入买超台股 * 明日主要区间暂看在29.300-29.450 路透台北10月3日 - 台币兑美元 周四收升7.8分，连三日收升续创逾四个半月高位。交易员认为 ，美国政府关门危机持续，令国际美元蒙压，外资热钱涌入簇拥台湾股汇市双涨，而韩国今日休市一天，台币 欠缺比价基准，实质交投应声大涨逾2.5角，尾盘则在央行例行性调节下收回部分升幅。 汇银人士指出，台股今日强涨1.7%，吸引热钱汇入买超台股逾170亿台币，有助于台币续扬挑战前波高位 ，加以央行阻升力道并不强，市场揣测10月起油电双涨，央行或许有意放手让台币升值以缓和通膨压力，后续 仍需关注央行干预态度、外资汇入动能及韩元走势。交易员预料明日台币实质交投区间暂看在29.300-29.450 。 今日台币盘中高位为29.353，续创逾四个半月盘中新高，前高为5月9日的29.341；收盘价亦续创逾四个半 月高位，前高为5月9日的29.510。今日台币实质交易区间在29.353-29.450，上日的主要成交区间约在29.485- 29.500。 “今天大家都在问台币高点在哪!”一当地大型银行交易员说。 交易员普遍认为，台币前波盘中高点29.341将是一大观察指标，由于今日央行立场并未明确表态，“有点 挡不住就放手的味道”，场上交投在29.350附近看到进口商美元买盘进场，推测央行将先守住29.350的价位。 一外商交易员称，近来国际美元走势低迷，而台股在电子股龙头台积电 带领下表现凌厉，吸引 外资买盘汇入买股，不过台币这波急升直探前高，推估台币不可能一路飙涨，短线高位先看29.350附近，再回 至29.400附近盘整。 另有交易员指出，这波台币涨势系由外资发动，如果外资持续涌入带动台币续扬，将迫使出口商停损美元 卖压出笼，届时将更加确立台币实质交投升值态势，短线台币实质汇价很难再贬回29.450上方。 台湾金管会主委曾铭宗周四赴立院备询称，台湾经济基本面下半年会比上半年好，明年会比今年好，台股 会逐步恢复应有表现，外资投资台股金额到目前为止大概为1,680亿美元占总体市值约33%，数字非常稳定。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度均较上日些微扩大；一个月期 远期外汇 报价尾盘在29.330/340，上日尾盘报价在29.425/445。 台股 周四收涨1.73%，报8,359.02点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超170. 10亿台币，连两日买超；上日修正后为买超5.18亿台币。 亚洲货币兑美元周四普遍上扬，因美国政府部分关闭运作的歹戏拖棚影响美元；穆迪将菲律宾评等上调至 投资级，激励菲律宾披索。中国市场因国庆假期自10月1-7日休市。韩国今日亦休市一天。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.532 29.610 29.353-29.610 29.610 8.49 5.78 元太外汇经纪公司 29.505 29.600 29.355-29.600 29.600 3.37 2.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.250/-0.215 -0.245/-0.215 (完)