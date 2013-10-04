《离岸人民币综述》英国BP五年券热销令市场对第四季发行持正面期待

记者 李珊珊

路透香港10月4日 - 英国石油 五年期债券大受欢迎，为第四季点心债一级市场拉开令人眼睛一亮的序幕，也再度证明投资人对于人民币资产的喜好仍坚定。随着明后年不少点心债到期，发行机构对于长天期债券的发行意愿料升温，以趁利率低位锁定较低廉的筹资成本。

然而，分析师及基金经理表示，英国石油五年券的成功不见得能复制到其他个别案件上，预料将以具有评级、具知名度的高等级(HG)发行人较有机会发行长年期债券。

BP旗下投资机构 BP Capital Markets第二支点心债以3.95%定价，较最初询价利率4.25%低了30基点(bp)，最大亮点是该期券吸引了130个帐户、63亿元资金追逐，发行倍数5.25创下离岸五年期人民币债券的新高。

根据汤森路透IFR报导，中标者按区域分95%为亚洲投资者，其余来自于欧洲；按类别分，77%为基金经理，其余为银行13%，私人银行7%，保险3%。

这是自9月中离岸市场解冻以来第二支五年券，前一期法国道达尔(Total)的五年券发行10.65亿元，共吸引17亿元资金，53个帐户竞标。

中国宏观条件相对稳健，人民币国际化持续推进，海外投资者对持有人民币资产的信心增强，愿意给予较好的风险溢价。就发行方而言，美国退市时间虽推迟但终不可避免，利率存在上行风险，发行人也希望趁利率相对低位时，锁定较长期筹资成本。

“经过几个月一级市场的冷清和投资者情绪的回暖，市场对于五年期的兴趣开始回升”，汇丰固定收入研究分析师赵鸣然说。

但她表示，投资者对于高收益(HY)发行人还是有些顾虑。要这种高评级的跨国企业(MNC)，利率水平也不错，才会对市场具一定吸引力。＂

她指出，明后年点心债市场有较大的再融资(refinancing)需求，如果发行方想趁利率在相对低位水平时发行五年或更长的债券，并不令人意外。

今年初债市热络时，亦有数家内房企业如新世界中国 、金地集团发行五年券。不过，离岸市场缺乏三年期以上的利率避险工具，使得点心债发行多以三年期为主。

根据汇丰数据，离岸点心债未到期余额仍以三年期以内的短期债券占最大宗，为89%，三至五年占7%，五年期以上占4%。

而一名不愿具名的中资基金经理指出，未来利率将进入上行周期，就投资者而言，仍会倾向以短久期的债券为主，评级”BBB”以上、久期在2年之内，收益率在4%左右标的是主要目标。

他表示，美国减少买债的干扰暂时消退，中国三中全会召开料将明确未来经济蓝图，预料点心债10月可维持先前的上升行情。不过，11月后则要留意先前推迟的供给在年底涌现，导致价格回跌。

中信证券预估，第四季离岸人民币债券发行量将在250-400亿元间，其中包括财政部100亿元国债。其中公司债发行金额在150-200亿元，金融债最高至100亿元。

台湾央行本周称已在外汇储备纳入人民币，这是继澳大利亚央行后，今年第二个央行宣布纳入人民币资产。至今已有11个国家央行、两个国际金融机构持有人民币资产。台湾外汇储备达到4,126.11亿美元，是全球第四大，排名于中国、日本、俄罗斯之后。学者表示，现行人民币占央行外汇储备料不到5%，但预料占比将持续增加。

台湾大学社会科学院副院长许振明指出 ，两岸签定清算协议、台湾离岸中心随之发展，台湾央行纳入人民币资产也是水到渠来。虽然人民币还不是主要储备货币，但随着货币在国际贸易作为支付的需求增加，以及国际化推进，预计会有愈来愈多央行将人民币纳入资产。

欲浏览离岸人民债券发行结构分布，请点选：(link.reuters.com/jyd63v)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 45,570.1 134

2. 法国巴黎银行 21,512.3 70

3. 渣打银行 21,089.9 69

4. 星展 6,520.2 15

5. 工商银行 3,526.7 10

**本周市场动态**

--汇丰环球投资管理称已获国家外汇管理局批准8亿元的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度；根据外汇局网站，9月新获批额度的还有丰收投资管理(香港)、交银国际资产管理等。至9月27日累计批出1,343亿元额度。

--台湾央行表示，若中银台北同意，预计明年第一季开始，台湾的人民币业务参加行将可以透过外币结算平台，以台湾央行发行的台币定存单(NCD)作为担保，再取得额外的日间人民币流动性。

--中国央行与印尼、冰岛续签双边本币互换协议，与印尼互换规模为1,000亿元人民币/175万亿印尼卢比；与冰岛协议互换规模仍为35亿元人民币/660亿冰岛克朗。有效期均为三年，经双方同意可以展期。 （完）