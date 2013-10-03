马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，因马币走强

路透吉隆坡10月3日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二日收低，因美国政府关门带动了马币，削弱了海外买家的需求。

大豆期货弥漫的看空氛围亦打压了棕榈油期价。

马币兑美元 涨1.1%，报3.1935，打压了棕榈油价格。

“市场今日下滑因大豆表现疲弱。此外马币上涨也是原因之一。”一交易商说道。

指标12月合约 下滑0.4%至每吨2,302马币。价格介于2,285-2,310间波动。

总成交量报21,326口，低于以往的均量35,000。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)