《台湾金融市场一周展望》美国QE暂不缩减成热钱休息站，股汇多头格局料延续

* 台、韩成国际热钱休息站，美国QE缩减前欲小不易

* 外资大买台股不忘避险，需提防热钱退场后座力

* 台债于长空路上暂获喘息，下周先看五年券标售

记者 董永年

路透台北10月4日 - 台湾央行总裁彭淮南最近的谈话，不但为金融市场近期及未来的变化提供解答，也同时给与了方向。他说：美国量化宽松(QE)退场对台湾影响小、国际资金往东北亚流入，以及台湾长期利率跟着美债连动。

由此对照台湾汇市、股市以及债市表现已相当明朗。先前外资自东南亚地区抽出的资金，原是为了美国一旦实施QE缩减政策后预作准备。但没想到，美联储延后了缩减时点，撤出的钱不能回流东南亚，美国也因债务上限危机导致更多资金流出，于是热钱选择停泊、甚至加码韩国及台湾市场。

市场一般预料，美联储在10月底利率政策会议公布QE缩减计画的机率微乎其微，反而是利用今年最后一次，也就是12月的会议推出较具机会。如此可能使近期台币与台股欲小不易；只不过，台债仍将持续笼罩在利率终将上扬的阴霾，仅能趁着宽松政策退场延后的空窗期喘息。

“美国政府关门、举债上限等变数让QE延退，国际资金只好让韩国及台湾继续担任中继站角色。”万宝投顾总经理蔡明彰说。

过去东南亚五年股市因美国的QE实施涨了一倍，台股只涨了30%。元富投顾总经理刘坤锡认为，近期台湾官方为了活络台股不遗余力，对外资而言，台湾也是相对安全的避风港。

不过蔡明彰也提醒，外资自8月底以来虽然买超了台股近1,500亿台币，但基于避险需求，也令借券余额来到523万张的空前新高。

“因为这不是长线布局，所以要买保险，这是外资标准的两面手法。”他说。

蔡明彰与刘坤锡均预期，下周随着美国政府关门时间延长，投资人情绪料更加不安，台股纵然偏多仍将受牵连，大盘加权股价指数 要突破5月下旬的8,439前波高点不易，但下方在8,250点附近的月线料有支撑。

彭淮南日前表示，台湾经常帐顺差相对GDP(国内生产总值)比率超过10%，资本外流的压力相对较轻，因此美国量化宽松(QE)退场对台湾影响小。

他并说，近期资金有从东南亚跑到东北亚的情况，9月有回流到南韩和台湾。摩根投信就统计，上周外资再分别加码韩、台股市10.77亿美元与8.88亿美元，总计9月分别买超了70.18亿美元与43.25亿美元。

台湾金融监督管理委员会也在周五发出新闻稿表示，外资及陆资于9月净汇入约38.53亿美元，自8月的净汇出转为净汇入。今年至9月底为止，累计净汇入约81.01亿美元。

**台币偏升，暂难回29.45上方**

本波台股的上涨几乎是由外资一手向上拉抬，因此台币后续的走势，与台股关联度极高。交易员认为，台币涨势超乎预期，周五盘中实质汇价已升创八个月盘中高位。由于美国财政预算的变数仍多，在此动荡时刻不能预设立场，随市场波动操作方为上策，下周台币实质汇价料在 29.200-29.500的区间震荡。

交易员指出，随着美国政府关门天数拉长，国际美元买需持续降温，台币近日也在外资热钱涌入一路向29.300靠拢，不过亚洲央行已进场干预阻升，台湾央行也一改日前消极的态度，转趋在29.300附近增加美元买盘阻升，料短线台币在29.300附近强势整理。

台币周五早盘高位来到29.300，创逾八个月盘中高位，前高为1月28日的29.285。

“目前这波以热钱视之，料将转入股市parking!” 一位当地银行交易员称。

汇银人士表示，原本央行阻升态度保守，一直在揣测央行底线在哪，直到传出韩国央行周五进场干预，台湾央行干预态度转趋积极，在29.300上方积极进场阻升。

交易员指出，美国政府关门时间长短将是一大变数，若关门时间拉长将影响美国经济复苏力道，且10月17日美国还必须面临举债金额濒临上限的危机，若美国尚未对此提出解套方案，恐将拖累国际美元续处弱势，台币短线有机会持续偏升整理，暂且难回29.45上方。

**债市于长空路上获得喘息**

外资汇入除惠及股市外，照理说，公债短端价格也可望水涨船高。不过受彭淮南示警台湾长期利率有走高可能性，再加上整条殖利率曲线中，仅剩下五年券尚未完全反映QE规模将缩减的利空，台债下周很有可能藉由五年新券102/11 的标售，合理反应有的利率水准，殖利率曲线或有进一步平坦化机会。

债市于上季先行反应美国量化宽松政策将缩减的利空后，一般认为今年殖利率高点或已出现，10年公债要再弹破1.80%的机率虽有，但上方空间有限。至于下方压力，先前10年券102/10全额标出，且美国未如预期缩减QE等多项利多带动仍未跌破1.60%，预料年底前应该也不脱在此大区间内来回震荡，下周则看1.60-1.70%。

至于债市流动性不足的问题，在时序进入第四季后再度浮现，盘面主流券单日成交值不足100亿台币成了常态。交易商间普遍存在保有现状、莫因过度操作致使部位泡水更深的心态，多空退场观望，使得10年券殖利率单日上下波动幅度加大，3-5个基点的日波动成了家常便饭。

“let it be吧，第四季只能在标债与发行前交易时迸出一点火花。”一票券商交易员说。

另一寿险业交易员也认为，在流动性不佳的环境下，要检视各期券的合理利率，标债将是唯一的调整机会。

交易商指出，在整条殖利率曲线中，只剩下第三季没有发行的五年公债，因尚未反映QE缩减利空而令殖利率压在相对低位。以合理利差计算，五年与十年公债殖利率的差距应该是40个基点，但目前两者间尚有近50基点的差距，因此下周五年新券102/11标售前后，两者的利差将可望进一步缩小。

“短券这次可能会补充反映QE减码的利空，导致曲线平坦化。”一寿险交易员说。

至于在长券方面，她则表示，考量长期利率上扬趋势，寿险业基于利差损考量不可能贸然追低，只要国库尊重市场而不重演第三季的截标剧码，相信实质买盘仍会有基本配置需求而参与标售，得标利率也不至于离先前高点太远。