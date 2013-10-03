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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 20:21 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约        当日       今年来      2012年
                                    最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                        
 欧元/美元                             1.3594      1.3576       +0.13       +3.03      1.3194
 美元/日圆                              97.68       97.33       +0.36      +12.61       86.74
 欧元/日圆                             132.79      132.15       +0.48      +16.02      114.45
 美元/瑞郎                             0.9028      0.9026       +0.02       -1.39      0.9155
 英镑/美元                             1.6190      1.6221       -0.19       -0.38      1.6251
 美元/加元                             1.0337      1.0335       +0.02       +4.19      0.9921
 澳元/美元                             0.9378      0.9383       -0.05       -9.77      1.0393
 新西兰元/美元                         0.8282      0.8327       -0.54       -0.01      0.8283
 欧元/瑞郎                             1.2275      1.2258       +0.14       +1.66      1.2075
 欧元/英镑                             0.8394      0.8367       +0.32       +3.45      0.8114
 欧元/瑞典克朗                         8.6220      8.6592       -0.43       +0.52      8.5777
 美元/挪威克朗                         5.9649      6.0091       -0.74       +7.22      5.5630
                                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
 。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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