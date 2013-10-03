国际油市：亚洲燃料油380cst10月/11月互换价差大涨至20个月高位

路透新加坡10月3日 - 消息人士周四表示，380cst10月/11月互换价差大涨65.5%至20个月高位，因受强劲买兴和大量买方报价支持。

380cst10月/11月互换价差自每吨7.63美元升至每吨12.63美元，上次高位是2012年2月6日创下的每吨13.13美元。

“有许多人想要出价，但卖方却没什么人。”一位驻新加坡的经纪商消息人士表示。

一位交易消息人士称：“买方数量巨大，”暗示卖方正在等待价格升到更具有吸引力的水平。

380cst级别的燃料油现货价差也小幅上涨0.09美元至每吨5.73美元。

周四有18万吨燃料油交易，让10月前三天的总成交量达到96.1万吨。

相比之下，上次燃料油市场的活络交投要追溯到6月，当时有289万吨成交。

船运业消息人士称，许多企业在询问定期租赁的船只，其中包括中国石油天然气股份有限公司和嘉能可。

消息人士表示，当前阿芙拉型(aframax)油轮和苏伊士型油轮的定期报价分别在11,000美元和15,000美元。

嘉能可从新加坡贸易商兴隆买入2万吨380cst燃料油，价格每吨626美元，船期为10月18-22日。

嘉能可从嘉吉买入4万吨380cst燃料油，价格每吨627美元，船期为10月18-22日。

新加坡贸易机构IE周四数据显示，该国燃料油库存小幅上涨0.85%，至两周高位2,197.6万桶。(完)

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