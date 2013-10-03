国际油市：亚洲石脑油裂解价差进一步扩大涨幅，但库存仍居高位

路透新加坡10月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四进一步扩大涨幅，触及三日高点每吨88.13美元，不过因库存仍居高位，仍要远远落后于2月所及的年内高点175.03美元。

孟加拉国石油公司预期将在11月恢复石脑油出口，此前因维护和修缮工作中间曾有三个月的出口断档。

因适逢假期韩国买家的离场使得现货需求仍低迷。

亚洲汽油裂解价差较近三周低点反弹，至每桶1.95美元的两日高点，但因供给充足，这仍远低于2月15日创下的数年高点接近每桶17美元。

交易商称，亚洲最大的汽油进口国印尼自本周初以来已经关闭了其Balongan炼厂的精练汽油装置，不过尚未得到证实。

据International Enterprise数据显示，截止10月2日一周有近153,000吨汽油运至印尼，高于前周的约122,000吨。

新加坡现货交易中，壳牌出售了一批95号汽油船货，定在10月24-28日，成交价格为每桶113.90美元，为今日仅有的一笔现货交易。(完)

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