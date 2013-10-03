表格：美国9月28日当周初请失业金人数为30.8万人，预估为31.3万人

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透10月3日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.5万人
* 美国一周初请失业金人数为30.8万人(预估为31.3万人)
* 美国一周续请失业金人数为292.5万人(预估为281.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
09/28/13 308,000 305,000 -- --
09/21/13 307,000-R 308,750-R 2,925,000 2.3
09/14/13 311,000-R 315,250-R 2,821,000-R 2.2
09/07/13 294,000 321,750 2,788,000 2.1
08/31/13 323,000 328,750 2,815,000 2.2
08/24/13 333,000 331,750 2,944,000 2.3
08/17/13 337,000 330,500 2,994,000 2.3
08/10/13 322,000 332,500 3,003,000 2.3
* R--为修正值 (完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。