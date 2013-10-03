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市场报道 | 2013年 10月 3日 星期四 20:38 BJT

表格：美国9月28日当周初请失业金人数为30.8万人，预估为31.3万人

路透10月3日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数四周均值为30.5万人

* 美国一周初请失业金人数为30.8万人(预估为31.3万人)

* 美国一周续请失业金人数为292.5万人(预估为281.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

09/28/13 308,000 305,000 -- --

09/21/13 307,000-R 308,750-R 2,925,000 2.3

09/14/13 311,000-R 315,250-R 2,821,000-R 2.2

09/07/13 294,000 321,750 2,788,000 2.1

08/31/13 323,000 328,750 2,815,000 2.2

08/24/13 333,000 331,750 2,944,000 2.3

08/17/13 337,000 330,500 2,994,000 2.3

08/10/13 322,000 332,500 3,003,000 2.3

* R--为修正值 (完)
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