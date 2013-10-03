版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 3日 星期四 21:55 BJT

美国热股：通用电气准备将旗下瑞士金融企业IPO，股价早盘走低

路透10月3日 - 美国通用电气(奇异,GE) 将在第四季让旗下瑞士消费者金融公司GE Money Bank上市，这是通用电气退出金融业，并将关注点更多转向工业的一部分计划。GE Money Bank在首次公开发行(IPO)后将重新命名为Cembra Money Bank，该公司周四表示，将把存于六家瑞士交易所的全部3,000万支股票全部上市，不过GE Capital将保留相当数量的少数股权。

通用电气周四早盘下跌1.36%，报24美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐