美国热股：通用电气准备将旗下瑞士金融企业IPO，股价早盘走低

路透10月3日 - 美国通用电气(奇异,GE) 将在第四季让旗下瑞士消费者金融公司GE Money Bank上市，这是通用电气退出金融业，并将关注点更多转向工业的一部分计划。GE Money Bank在首次公开发行(IPO)后将重新命名为Cembra Money Bank，该公司周四表示，将把存于六家瑞士交易所的全部3,000万支股票全部上市，不过GE Capital将保留相当数量的少数股权。