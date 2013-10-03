美国热股：通用电气准备将旗下瑞士金融企业IPO，股价早盘走低

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透10月3日 - 美国通用电气(奇异,GE) 将在第四季让旗下瑞士消费者金融公司GE Money Bank上市，这是通用电气退出金融业，并将关注点更多转向工业的一部分计划。GE Money Bank在首次公开发行(IPO)后将重新命名为Cembra Money Bank，该公司周四表示，将把存于六家瑞士交易所的全部3,000万支股票全部上市，不过GE Capital将保留相当数量的少数股权。
通用电气周四早盘下跌1.36%，报24美元。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。