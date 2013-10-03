美国基金：10月2日当周货币市场基金减少85.1亿美元--ICI

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透10月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至10月2日当周，美国货币市场共同基金总资产减少85.1亿美元，至2.685万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产减少4,000万美元，应税非政府货币市场基金资产减少112.9亿美元，免税基金增加28.2亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加30.7亿美元至9,338.8亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产减少115.9亿美元至1.751万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。