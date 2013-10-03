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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 06:43 BJT

《全球汇市》美元下挫至八个月低位，因美国政府仍然关门

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 欧元/美元                        1.3617     1.3576      +0.30      +3.21     1.3194
 美元/日圆                         97.24      97.33      -0.09     +12.11      86.74
 欧元/日圆                        132.39     132.15      +0.18     +15.67     114.45
 美元/瑞郎                        0.8989     0.9026      -0.41      -1.81     0.9155
 英镑/美元                        1.6153     1.6221      -0.42      -0.60     1.6251
 美元/加元                        1.0332     1.0335      -0.03      +4.14     0.9921
 澳元/美元                        0.9393     0.9383      +0.11      -9.62     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2246     1.2258      -0.10      +1.42     1.2075
 欧元/英镑                        0.8423     0.8367      +0.67      +3.81     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8288     0.8327      -0.47      +0.06     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9531     6.0091      -0.93      +7.01     5.5630
 欧元/挪威克朗                    8.1063     8.1598      -0.66     +10.44     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.3458     6.3796      -0.53      -2.35     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6402     8.6592      -0.22      +0.73     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
      
      
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 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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