全球外汇市场10月4日主要消息

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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-- - 欧洲央行管理委员会委员科斯塔参加葡萄牙语国家央行第13届里斯本会议
0600 - 德国8月生产者物价
0900 - 欧元区8月生产者物价
1230 - 美国达拉斯联储总裁费希尔讲话
1315 - 美国纽约联储总裁杜德利在一讲座上致欢迎词。
1330 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在上述讲座中发表讲话
1430 - 美国ECRI一周领先指标
1630 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在经济教育委员会(Council of Economic Education)第52届年会上就“作为重要金融决策的人力资源投资”发言
1745 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。