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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 06:25 BJT

全球外汇市场10月4日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 欧洲央行管理委员会委员科斯塔参加葡萄牙语国家央行第13届里斯本会议

0600 - 德国8月生产者物价

0900 - 欧元区8月生产者物价

1230 - 美国达拉斯联储总裁费希尔讲话

1315 - 美国纽约联储总裁杜德利在一讲座上致欢迎词。

1330 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在上述讲座中发表讲话

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1630 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在经济教育委员会(Council of Economic Education)第52届年会上就“作为重要金融决策的人力资源投资”发言

1745 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
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