美国经济：联储主席贝南克很关注购债措施是否有效--费希尔

路透美国阿肯色州小石城10月3日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四表示，权力很大的美联储主席，以及央行庞大购债计划的设计者认真对待对这项措施有效性的质疑观点。费希尔因其反对购债计划而闻名。

“我与同事观点的不同之处在于对措施有效性的质疑，”费希尔在小石城对一群企业执行长表示。“值得赞许的是，贝南克主席每次讨论都提到了有效性的问题：这项措施有用还是没用？”

费希尔认为，这项措施的有效性欠缺。

他表示，美联储已经做了足够多的事情，该由国会创造确定的税收和监管环境了，这样企业才能放心地再度展开招聘。