《综述》奥巴马敦促共和党人停止闹剧，就政府拨款议案进行投票

全球股市周四下跌，美元则跌至八个月低点，因市场担心预算僵局恐将与债务上限之争搅在一起。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，他对联邦政府若长时间停摆对金融市场可能造成的影响感到紧张不安，特别是如果不采取行动提高政府债务上限的话。

美国劳工部周四称，由于政府停摆，备受外界关注的9月政府就业报告不会如期公布。

政府关门开始影响到制造业。主要制造业者如波音 和联合技术 等警告称，若预算僵局持续下去，可能推迟生产并让数以千计的雇员无薪休假。

沃尔玛 旗下的折扣零售商山姆会员店(Sam's Club)执行长Rosalind Brewer表示，有几家门店已经受到政府关门的冲击。“我们眼下真正的担忧是，无薪休假会有什么后果。我们实际上已经看到，政府雇员无薪休假导致销售略有疲软，”她说。(完)