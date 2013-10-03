全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受大西洋盆地需求支撑

路透10月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，巴拿马型船舶的获利跳升至近两年高位。

乾散货运价指数上涨39点或1.9%至2,047点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨49点或2.70%至1,862点。日均获利增加394美元至14,932美元，为2011年11月以来最高位。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“本周余下时间，我们的确预计将保持目前的强劲势头，主要受大西洋盆地的需求支撑，”船舶经纪商Fearnleys周三在有关巴拿马型船舶的周报中称。

波罗的海海岬型船运价指数 涨68点，或1.78%，至3,878点。海岬型船舶日均获利劲升854美元，或2.35%至37,119美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。(完)