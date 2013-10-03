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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 07:00 BJT

拉美汇市：拉美货币下跌，穆迪评级调整打压巴西雷亚尔

路透里约热内卢10月3日 - 拉美货币周四走跌，其中墨西哥披索下跌逾1%，因美国政府停摆进入第三天，加剧对美国本月稍后可能出现债务违约的担忧。

穆迪决定将巴西的主权评级展望从正面调整至稳定，亦打压巴西雷亚尔 汇价。

墨西哥披索兑美元 最低跌至13.3360，因投资者担心美国政府关门将冲击美国经济，而美国是墨西哥的主要贸易伙伴。

穆迪下调巴西的评级展望后，巴西雷亚尔兑美元约跌0.7%。该评级机构指出，尽管巴西经济可能已经开始复苏，但是上行动能没有强劲到可让国内信贷环境恢复正面趋势的程度。(完)

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(编译 白云; 审校 张荻)
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