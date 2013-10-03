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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 07:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月3日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             86.41      -0.38      -0.44    4283768
 搜狐                             82.58      +2.30      +2.86    2299047
 网易                             72.51      +0.01      +0.01    1067379
 百度                            157.08      -2.86      -1.79    3343550
 亚信科技                         11.50      -0.04      -0.35      99837
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     17.70      +0.23      +1.32    2331274
 联电                              2.13      +0.09      +4.41     258257
 日月光                            4.92      +0.14      +2.93     140445
 硅品精密                          6.04      +0.13      +2.20     457877
 和信超媒体                        0.97      +0.02      +2.11       8018
 友达                              3.62      +0.05      +1.40     118233
 中华电信                         31.65      +0.11      +0.35      54932
 台湾国际航电                     47.07      -0.14      -0.29    2166974
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         55.17      -1.33      -2.35     255909
 中国联通                         16.99      +1.33      +8.49     469167
 中国电信                         52.53      +2.57      +5.14      38370
 中芯国际                          3.60      +0.01      +0.28      52813
 电讯盈科                          4.40      +0.05      +1.15       4854
 (完)
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