澳新经济指标预测--10月4日-10月11日****

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月30日当周 10月4日(五) 暂无重要数据 10月7日当周 10月7日(一) 暂无重要数据 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲NAB企业现况指数 9月 -- 负6.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 9月 -- -3.2% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.8% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) -- +6.4% 10月9-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 新西兰REINZ房价指数(较前月) 9月 -- +2.1% REINZ房价指数(较上年同期) -- +9.5% 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人口(万人) 9月 -- 减少1.08 全职就业人口(人) -- 减少2,600 就业参与率 -- 65.0% 失业率 -- 5.8% 2145 新西兰食品价格指数(较前月) 9月 -- -0.5% 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰公债外资持有比例 9月 -- 65.8% (完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。