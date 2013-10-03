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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 07:11 BJT

****澳新经济指标预测--10月4日-10月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    9月30日当周
    
    10月4日(五)
    暂无重要数据
    
    10月7日当周
    
    10月7日(一)
    暂无重要数据
    
    10月8日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0030  澳洲NAB企业现况指数                              9月            --          负6.0
          澳洲NAB企业信心指数                                             --            正6
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                      9月            --          -3.2%
          澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                     --          -2.0%
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                     9月            --          +0.8%
          新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                                --          +6.4%
    
    10月9-14日 
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    新西兰REINZ房价指数(较前月)                            9月            --          +2.1% 
         REINZ房价指数(较上年同期)                                        --          +9.5%
    
    10月10日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0030 澳洲就业人口(万人)                                9月            --       减少1.08
             全职就业人口(人)                                             --      减少2,600
             就业参与率                                                   --          65.0%
                 失业率                                                   --           5.8%
    2145 新西兰食品价格指数(较前月)                        9月            --          -0.5%
    
    10月11日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0200 新西兰公债外资持有比例                            9月             --         65.8%
(完)
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