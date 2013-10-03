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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 07:13 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，罢工事件影响投资者人气

路透约翰内斯堡10月3日 - 南非兰特兑美元周四跌近1%，投资者担心美国政府长时间停摆最终将损及全球经济，并打压市场冒险意愿。

对国内罢工的担忧挥之不去也打压投资者人气，汽车配件工人拒绝了旨在停止罢工的最新薪资提议，此前这些工人罢工导致南非国内的汽车装配厂停工。

1606GMT时，兰特兑美元跌0.88%报10.0795，周三纽约收盘位为9.9915。

兰特等货币在美国政府停摆之初获得提振，因为这将导致美联储推迟缩减购债措施。但现在投资者却担心，如果美国政府关门太久，将损害全球经济。

南非公债收复上日的部分失地，收益率下跌。

2026年到期的指标公债 和2015年到期的公债 收益率分别收低5个基点，各报8.015%和6.095%。(完)

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(编译 白云; 审校 徐文焰)
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