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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 07:42 BJT

美国债市：短债收益率上扬，受美国违约顾虑助推

若美国政府即将违约，“那么目前有序进行的重新定价活动就会变得无序，”Prudential Fixed Income首席投资分析师Robert Tipp说。该公司管理着4,000亿美元资产。

“对市场而言，任何对于美国政府及时为公债还本付息的重大怀疑，都相当于地球停止了转动。”

分析师称10年期公债收益率支撑位在2.60%，并表示若收益率持续落在该水准下方，下一目标将是2.45%。

美国企业计划裁员人数图表：link.reuters.com/tef54t

美国CDS价格曲线图表：link.reuters.com/ras53v

美国公债收益率图表：link.reuters.com/gar98t

美国公债收益率利差图表：link.reuters.com/kar98t

纽约时报报导称，共和党众议员表示，众议院议长贝纳已经告诉同僚他决定阻止联邦政府违约，该消息推动公债收益率短暂脱离低点。贝纳办公室没有向路透证实该报导。

政治争斗令经济数据的影响退居次席。供应管理协会(ISM)9月服务业指数表明经济还在成长，但速度没有8月快。

美国劳工部称，9月28日止当周初请失业金人数为30.8万人，前一周人数修正后为30.7万。由于政府停摆，劳工部不会在周五公布9月非农就业报告。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+) 0.317

五年期公债 100-02/32 (+03/32) 1.364

10年期公债 99-02/32 (+03/32) 2.610

30年期公债 98-16/32 (-04/32) 3.708(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (翻译 徐文焰； 审校 张荻)
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