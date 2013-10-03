美国债市：短债收益率上扬，受美国违约顾虑助推

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
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若美国政府即将违约，“那么目前有序进行的重新定价活动就会变得无序，”Prudential Fixed Income首席投资分析师Robert Tipp说。该公司管理着4,000亿美元资产。
“对市场而言，任何对于美国政府及时为公债还本付息的重大怀疑，都相当于地球停止了转动。”
分析师称10年期公债收益率支撑位在2.60%，并表示若收益率持续落在该水准下方，下一目标将是2.45%。
美国企业计划裁员人数图表：link.reuters.com/tef54t
美国CDS价格曲线图表：link.reuters.com/ras53v
美国公债收益率图表：link.reuters.com/gar98t
美国公债收益率利差图表：link.reuters.com/kar98t
纽约时报报导称，共和党众议员表示，众议院议长贝纳已经告诉同僚他决定阻止联邦政府违约，该消息推动公债收益率短暂脱离低点。贝纳办公室没有向路透证实该报导。
政治争斗令经济数据的影响退居次席。供应管理协会(ISM)9月服务业指数表明经济还在成长，但速度没有8月快。
美国劳工部称，9月28日止当周初请失业金人数为30.8万人，前一周人数修正后为30.7万。由于政府停摆，劳工部不会在周五公布9月非农就业报告。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (+) 0.317
五年期公债 100-02/32 (+03/32) 1.364
10年期公债 99-02/32 (+03/32) 2.610
30年期公债 98-16/32 (-04/32) 3.708(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (翻译 徐文焰； 审校 张荻)
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政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别