重发-****美国与加拿大经济指标预测--10月4日-10月11日****

(增加美国周五推迟公布月度就业报告的注释) 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 9月30日当周 10月4-31日 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 **因美国政府停摆，劳工部称，预计于10月4日公布的月度就业报告将另行发布，日期未定。 10月4日(五) 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.9 加拿大Ivey经季节调整PMI 52.9 51.0 1430 美国ECRI一周领先指标 9月27日当周 -- 132.9 10月7日当周 10月7日(一) 1230 加拿大建筑许可(较上月) 8月 -- 20.7% 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 113.5 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加120 增加104.4 10月8-31日 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差390 逆差392 10月8日(二) 1130 美国NFIB小型企业信心指数 9月 -- 94.0 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月5日当周 -- +0.2% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 -- 18.03 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 -- 逆差9.3 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月5日当周 -- +3.8% 1400 美国IBD消费者信心指数 10月 -- 46.0 10月9-31日 1400 美国批发(趸售)库存 8月 +0.3% +0.1% 趸售销售 +0.3% +0.1% 10月9日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 10月4日当周 -- 450.2 再融资指数 -- 1947.4 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月17-18日会议记录 10月10日(四) -- - 美国ICSC月度连锁店销售 9月 -- +3.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 -- +0.2% 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月5日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 9月28日当周 -- -- 10月10-31日 1230 美国进口价格 9月 +0.3% 持平 出口价格 持平 -0.5% 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,479 10月11日(五) 1230 加拿大就业变动(万人) 9月 -- 增加5.92 失业率 -- 7.1% 就业参与率 -- 66.60% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月初值 -- 77.5 现况指数 -- 92.6 预期指数 -- 67.8 1430 美国ECRI经济领先指标 10月4日当周 -- -- 10月11-31日 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 核心PPI(较前月) 9月 +0.1% 持平 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.2% 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% (完)