加拿大股市：跌至近三周最低点，因美国政府仍停摆

路透多伦多10月3日 - 加拿大股市主要股指周四收低，盘中稍早触及近三周最低位，因美国政府持续停摆带来负面人气，帮助抵消了中国乐观经济数据的影响。

所有主要类股均下挫，带动大盘连续第二个交易日下挫。

投资者亦在关注智能手机生产企业黑莓 。Fairfax Financial 牵头的财团向黑莓提出47亿美元的收购要约。黑莓股价重挫3.6%。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布，9月官方非制造业商务活动指数升至55.4，比上月上升1.5个百分点。 但该数据未能提升人气。

市场关注焦点仍是美国政府停运已进入第三天，凸显国会中的民主与共和两党就债务危机仍是僵持不下。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低103.88点，或0.81%，报12,735.12点，稍早触及9月13日以来最低点12,700.02。

据市场运营商TMX Group数据，周四大盘成交量为2.54亿股，9月日均成交量为3.04亿股。(完)