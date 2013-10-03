加拿大股市：跌至近三周最低点，因美国政府仍停摆

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透多伦多10月3日 - 加拿大股市主要股指周四收低，盘中稍早触及近三周最低位，因美国政府持续停摆带来负面人气，帮助抵消了中国乐观经济数据的影响。
所有主要类股均下挫，带动大盘连续第二个交易日下挫。
投资者亦在关注智能手机生产企业黑莓 。Fairfax Financial 牵头的财团向黑莓提出47亿美元的收购要约。黑莓股价重挫3.6%。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布，9月官方非制造业商务活动指数升至55.4，比上月上升1.5个百分点。 但该数据未能提升人气。
市场关注焦点仍是美国政府停运已进入第三天，凸显国会中的民主与共和两党就债务危机仍是僵持不下。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低103.88点，或0.81%，报12,735.12点，稍早触及9月13日以来最低点12,700.02。
据市场运营商TMX Group数据，周四大盘成交量为2.54亿股，9月日均成交量为3.04亿股。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。