欧洲经济指标预测--10月4日-10月11日****

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月30日当周 10月4日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.5% 0900 欧元区PPI(较前月) 8月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.6% +0.2% 10月7日当周 10月7日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 8.3 6.5 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售 9月 -- +1.8% 2301 英国RICS房价差值 9月 -- 40 10月8日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 3.0% 3.0% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0600 德国出口(较前月) 8月 +1.4% -1.1% 进口(较前月) +1.1% +0.5% 贸易收支(亿欧元) 151 145 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至8月 -- 赤字808 0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 逆差48 逆差51 进口(亿欧元) -- 416 出口(亿欧元) -- 365 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% -0.1% (较上年同期) -0.1% 持平 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 +0.7% +0.8% 0800 意大利公共债务与GDP之比 第二季 -- 7.3% 1000 德国工业订单(较前月) 8月 +1.3% -2.7% 10月9日(三) 0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.6% 制造业产出(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.7% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 8月 -- 逆差26.5 全球贸易收支(亿英镑) 逆差81.5 逆差80.8 1000 德国工业生产(较前月) 8月 +0.9% -1.7% 10月10-15日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -3.7% -2.6% 10月10日(四) 0645 法国工业生产 8月 +0.4% -0.6% 0800 意大利工业生产(较前月) 8月 +0.6% -1.1% (较上年同期) -3.9% -4.3% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 10月 -- 3,750 利率决定 -- 0.5% 10月11日(五) 0600 德国CPI(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.4% +1.4% 德国HICP(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.6% +1.6% 0645 法国经常账(亿欧元) 8月 -- 赤字32 0800 意大利CPI(较前月) 9月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% HICP(较前月) 9月终值 +1.8% +1.8% (较上年同期) +0.9% +0.9% (完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。