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市场报道 | 2013年 10月 4日 星期五 08:04 BJT

****欧洲经济指标预测--10月4日-10月11日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
     
  9月30日当周
  
  10月4日(五)
    0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    8月     +0.1%    -0.1%
                    (较上年同期)                                        +0.1%    +0.5%
    0900     欧元区PPI(较前月)                                  8月     +0.1%    +0.3%
                      (较上年同期)                                      -0.6%    +0.2%
     
  10月7日当周
    
  10月7日(一)
    0830     欧元区Sentix投资者信心指数                        10月       8.3      6.5
    2301     英国零售业联盟(BRC)同店销售                        9月        --    +1.8%
    2301     英国RICS房价差值                                   9月        --       40
    
  10月8日(二)
    0545     瑞士失业率(未经季节调整)                          10月      3.0%     3.0%
                       (经季节调整)                                      3.2%     3.2%
    0600     德国出口(较前月)                                   8月     +1.4%    -1.1%
                 进口(较前月)                                           +1.1%    +0.5%
                 贸易收支(亿欧元)                                         151      145
    0645     法国预算收支(亿欧元)                           截至8月        --  赤字808
    0645     法国贸易收支(亿欧元)                               8月    逆差48   逆差51
                 进口(亿欧元)                                              --      416
                 出口(亿欧元)                                              --      365
    0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                    9月     +0.3%    -0.1%
                                (较上年同期)                            -0.1%     持平
    0715     瑞士零售销售(较上年同期)                           8月     +0.7%    +0.8%
    0800     意大利公共债务与GDP之比                         第二季        --     7.3%
    1000     德国工业订单(较前月)                               8月     +1.3%    -2.7%
        
  10月9日(三)
    0830     英国工业生产(较前月)                               8月        --      持平
                     (较上年同期)                                          --     -1.6%
                 制造业产出(较前月)                                        --     +0.2%
                       (较上年同期)                                        --     -0.7%
    0830     英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)                   8月        --  逆差26.5
                 全球贸易收支(亿英镑)                                逆差81.5  逆差80.8
    1000     德国工业生产(较前月)                               8月     +0.9%     -1.7%
    
  10月10-15日
    0600     德国进口物价(较前月)                               8月     +0.1%     +0.3%
                         (较上年同期)                                   -3.7%     -2.6%
    
  10月10日(四)
    0645     法国工业生产                                       8月     +0.4%     -0.6%
    0800     意大利工业生产(较前月)                             8月     +0.6%     -1.1%
                           (较上年同期)                                 -3.9%     -4.3%
    1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                      10月        --     3,750
                     利率决定                                              --      0.5%
    
    10月11日(五)
    0600     德国CPI(较前月)                                  9月终值      持平    持平
                   (较上年同期)                                           +1.4%   +1.4%
             德国HICP(较前月)                                 9月终值      持平    持平
                   (较上年同期)                                           +1.6%   +1.6%
    0645     法国经常账(亿欧元)                                   8月      --    赤字32
    0800     意大利CPI(较前月)                                9月终值     -0.3%   -0.3%
                   (较上年同期)                                           +0.9%   +0.9%
                 HICP(较前月)                                 9月终值     +1.8%   +1.8%
                   (较上年同期)                                           +0.9%   +0.9%
    (完)

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