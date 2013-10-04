韩股业绩：三星电子第三季初估获利创纪录，且优于市场预期

“第三季半导体和移动部门表现可能优于预期，结果帮助三星电子获利优于预估，”教保证券分析师Choi Do-yeon称。

“我们预计当季获利将增至10.7万亿韩元，因电脑记忆体芯片价格受SK Hynix工厂火灾影响而上涨。”

三星电子的移动设备部门为公司贡献约三分之二的利润。目前该部门增长减弱，因高端智能手机市场饱和，令该公司旗舰Galaxy S4手机销量下滑。

分析师估计，S4第三季销量降至1,600万部左右，而4月底推出后的两个月内销量大约为2,000万部。