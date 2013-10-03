《全球汇市》欧元逼近年内高点，美元受预算僵局拖累

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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形成鲜明对比的是，美国上月服务业增长放缓，同时美国政府停摆令人担忧产生范围更广的经济影响。
投资者越加担忧预算僵局还未打破，本月稍晚国会又要上演更为关键的预算上限之争。如果无法就上调举债上限达成一致，可能将导致历史性的债务违约。
这也意味着美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不急于缩减刺激措施，这向美元多头发出缩手的信号。
美元指数 徘徊于八个月低点，本周迄今已累计下跌0.7%。
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。