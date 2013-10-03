《全球汇市》欧元逼近年内高点，美元受预算僵局拖累

形成鲜明对比的是，美国上月服务业增长放缓，同时美国政府停摆令人担忧产生范围更广的经济影响。

投资者越加担忧预算僵局还未打破，本月稍晚国会又要上演更为关键的预算上限之争。如果无法就上调举债上限达成一致，可能将导致历史性的债务违约。

这也意味着美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不急于缩减刺激措施，这向美元多头发出缩手的信号。