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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 08:03 BJT

《全球汇市》欧元逼近年内高点，美元受预算僵局拖累

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3620      1.3617       +0.02       +3.23      1.3194
 美元/日圆                            97.29       97.24       +0.05      +12.16       86.74
 欧元/日圆                           132.51      132.41       +0.08      +15.77      114.46
 美元/瑞郎                           0.8990      0.8989       +0.01       -1.80      0.9155
 英镑/美元                           1.6154      1.6153       +0.01       -0.60      1.6251
 美元/加元                           1.0329      1.0332       -0.03       +4.11      0.9921
 澳元/美元                           0.9397      0.9393       +0.04       -9.58      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8281      0.8288       -0.08       -0.02      0.8283
 澳元/日圆                           91.420      91.340       +0.09       +1.43      90.130
 新西兰元/日圆                       80.570      80.590       -0.02      -42.79     140.820
 英镑/日圆                           157.14      157.07       +0.04      +11.59      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1344      1.1320       +0.21       -9.54      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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 (编译 李爽  审校)

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