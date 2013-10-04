《全球汇市》欧元逼近年内高点，美元受预算僵局拖累

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3620 1.3617 +0.02 +3.23 1.3194 美元/日圆 97.29 97.24 +0.05 +12.16 86.74 欧元/日圆 132.51 132.41 +0.08 +15.77 114.46 美元/瑞郎 0.8990 0.8989 +0.01 -1.80 0.9155 英镑/美元 1.6154 1.6153 +0.01 -0.60 1.6251 美元/加元 1.0329 1.0332 -0.03 +4.11 0.9921 澳元/美元 0.9397 0.9393 +0.04 -9.58 1.0393 新西兰元/美元 0.8281 0.8288 -0.08 -0.02 0.8283 澳元/日圆 91.420 91.340 +0.09 +1.43 90.130 新西兰元/日圆 80.570 80.590 -0.02 -42.79 140.820 英镑/日圆 157.14 157.07 +0.04 +11.59 140.82 澳元/新西兰元 1.1344 1.1320 +0.21 -9.54 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。